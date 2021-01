Battaglia | su taglio fondi Raggi deve rispondere

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “La sindaca prenda l’impegno di rivedere la spesa sociale, ridotta drasticamente con la proposta di bilancio 2021, cosi’ come denunciato dai Sindacati ed dagli enti gestori.” “La partita di bilancio comunale sulle politiche sociali va profondamente rimodulata: iper il nuovo anno non possono essere stanziati sullo storico 2020, soprattutto senza tener conto dell’inflessione che i servizi stessi hanno avuto nel corso dell’anno di pandemia scorso, cosi’ come e’ surreale non garantire a livello uniforme sul territorio romano il riconoscimento economico dei servizi rimodulati per Covid ed erogati (dagli Oepa alla domiciliare per gli anziani e le persone con disabilita’), nonche’ le spese aggiuntive derivanti dall’uso dei dispositivi di protezione individuali obbligatori per gli operatori sociali e assistenziali.” “Le feste sono finite da qualche giorno e si ...