Sorpasso a destra: quando è vietato e in che casi si può fare (Di domenica 10 gennaio 2021) Chiunque sa che la regola generale dei sorpassi in strada prevede il Sorpasso a sinistra. È necessario insomma spostarsi sull’interno della strada ed effettuare con accortezza la manovra, velocemente ma con prudenza, ponendosi sulla sinistra del veicolo che ci precede. Qui di seguito vogliamo però capire se la legge talvolta ammette il Sorpasso a destra e, se sì, in quali circostanze. Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su come denunciare o segnalare un automobilista che ha violato il CdS, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Sorpasso a destra: il contesto di riferimento e l’art. 148 CdS Per chiarire se davvero il Sorpasso a destra è sempre vietato, ricordiamo prima l’art. 148 del Codice della Strada, intitolato ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 10 gennaio 2021) Chiunque sa che la regola generale dei sorpassi in strada prevede ila sinistra. È necessario insomma spostarsi sull’interno della strada ed effettuare con accortezza la manovra, velocemente ma con prudenza, ponendosi sulla sinistra del veicolo che ci precede. Qui di seguito vogliamo però capire se la legge talvolta ammette ile, se sì, in quali circostanze. Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su come denunciare o segnalare un automobilista che ha violato il CdS, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: il contesto di riferimento e l’art. 148 CdS Per chiarire se davvero ilè sempre, ricordiamo prima l’art. 148 del Codice della Strada, intitolato ...

SBidimedia : ?????? ?????? Sorpasso dei Lab sui Cons ?????? Scende la Spd ?????? Salgono i Popolari ?????? Boom dei Pirati ?????? Testa a testa f… - BeataVergineMa5 : E il sorpasso a destra è già terminato per ora...eh già, ora mica conviene Bacioni ?? Ps: ma la pronuncia è Vualte… - LucaSalvarani11 : RT @StefanBernstein: @BenedettaFrucci Ho dovuto cercare per capire che tal benedetta frucci è di Italia viva, infatti non lo dichiara. IV è… - StefanBernstein : @BenedettaFrucci Ho dovuto cercare per capire che tal benedetta frucci è di Italia viva, infatti non lo dichiara. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpasso destra Quello che picchiava la convivente incinta arrestato per spaccio di droga dopo un inseguimento in auto La Stampa Vidal, che attacco dall’ex Inter: «Il cileno è un po’ in sovrappeso»

Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, ha parlato a Radio Sportiva di Vidal. «Deve dimostrare di essere un giocatore da Inter. Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico bianconero Arturo V ...

FeralpiSalò, con la Sambenedettese per il sorpasso

Riparte la serie C e per la FeralpiSalò c'è subito un impegno di alto livello: al Turina (alle 17.30; diretta sul sito alle 17.15) arriva infatti la Sambenedettese ricca di giocatori dal grande passat ...

Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, ha parlato a Radio Sportiva di Vidal. «Deve dimostrare di essere un giocatore da Inter. Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico bianconero Arturo V ...Riparte la serie C e per la FeralpiSalò c'è subito un impegno di alto livello: al Turina (alle 17.30; diretta sul sito alle 17.15) arriva infatti la Sambenedettese ricca di giocatori dal grande passat ...