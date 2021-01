Qualificazioni Australian Open 2021 | Giustino schiacciasassi | eliminato Giannessi

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) Una vittoria e una sconfitta: questo il bilancio degli italiani finora scesi in campo a Doha per ledegli. Lorenzoha inaugurato la giornata come meglio non poteva, ovvero conquistando un’agevole vittoria ai danni di Istomin. Il tennista azzurro, accreditato della ventinovesima testa di serie, si è aggiudicato un match a senso unico con il punteggio di 6-1 6-1, senza lasciare scampo al suo avversario. Appena un’ora e un quarto di fatica per il numero 151 del mondo, che al prossimo turno sfiderà il croato Gojo. Nulla da fare invece per Alessandro, che non è riuscito a contenere l’esplosività del tennis di Mario Vilella. Lo spagnolo si è infatti imposto con un severo 6-1 6-3 in una sola ora di gioco. Pessima partenza del tennista ...