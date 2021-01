LIVE Tour de Ski 2021, Cermis in DIRETTA: Bolshunov e Diggins trionfano! A Spitsov e Andersson la tappa. Crolla De Fabiani (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DEL Tour DE SKI MASCHILE LA CLASSIFICA DEL Tour DE SKI FEMMINILE 16.16: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo. Buona serata! 16.14: Gli azzurri nella generale: Pellegrino 14mo a 8’13”, De Fabiani 22mo a 8’22”. Ventura 32mo, Salvadori 35mo, Bertolina 42mo 16.12: Nella generale Bolshunov domina, secondo Manificat a 3’23”, Spitsov 3’36”, poi Yakimushkin, Maltsev, Belov, Melnichenko, Cologna, Lapalus e Parisse 16.10: Gli azzurri: Pellegrino bene, 16mo a 1’09” e mantiene la 14ma piazza nella generale, Ventura 26mo a 1”33”, Bertolina 34mo a 2’33”, De Fabiani 41mo a 2’36”, Salvadori ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA MASCHILE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DELDE SKI MASCHILE LA CLASSIFICA DELDE SKI FEMMINILE 16.16: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo. Buona serata! 16.14: Gli azzurri nella generale: Pellegrino 14mo a 8’13”, De22mo a 8’22”. Ventura 32mo, Salvadori 35mo, Bertolina 42mo 16.12: Nella generaledomina, secondo Manificat a 3’23”,3’36”, poi Yakimushkin, Maltsev, Belov, Melnichenko, Cologna, Lapalus e Parisse 16.10: Gli azzurri: Pellegrino bene, 16mo a 1’09” e mantiene la 14ma piazza nella generale, Ventura 26mo a 1”33”, Bertolina 34mo a 2’33”, De41mo a 2’36”, Salvadori ...

giovannipollar9 : Paolo Conte - Diavolo Rosso HD (live tour 2013) - AlexD_Milanista : RT @NonEvoluto: Il #Milan torna alla vittoria, nel day after torna ovviamente #Replay. Analizzeremo insieme la gara, le polemiche che ne so… - Sergio37075361 : RT @NonEvoluto: Il #Milan torna alla vittoria, nel day after torna ovviamente #Replay. Analizzeremo insieme la gara, le polemiche che ne so… - BnB_Ferroviere : Annullato tour di Bruce Springsteen: per rivederlo live dovremo attendere il 2022, ma con una ”Big surprise nel 202… - NonEvoluto : Il #Milan torna alla vittoria, nel day after torna ovviamente #Replay. Analizzeremo insieme la gara, le polemiche c… -