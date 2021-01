“Un sacco di boiate!”. Marco Liorni perde la sua proverbiale calma e sbotta (Di sabato 9 gennaio 2021) Marco Liorni è un conduttore davvero molto in gamba e, dopo una lunga gavetta, è finalmente riuscito a trovare il posto idoneo. Ora è uno dei punti fissi della Rai e con il suo programma ‘Italia Sì’ sta riscuotendo successi straordinari. In estate invece colleziona risultati stratosferici con ‘Reazione a catena’. Lo conosciamo anche per un carattere molto tranquillo, mite, ma nelle ultime ore ha perso la pazienza ed ha esternato tutto il suo nervosismo durante un’intervista. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale ‘Voi’, dove ha toccato numerosi argomenti ma soprattutto quelli legati al coronavirus. Su Liorni era intervenuto nei giorni scorsi Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che aveva rivelato un segreto del conduttore: “Per volontà di Marco gli ospiti di Italia Sì vanno ascoltati, non giudicati o ripresi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)è un conduttore davvero molto in gamba e, dopo una lunga gavetta, è finalmente riuscito a trovare il posto idoneo. Ora è uno dei punti fissi della Rai e con il suo programma ‘Italia Sì’ sta riscuotendo successi straordinari. In estate invece colleziona risultati stratosferici con ‘Reazione a catena’. Lo conosciamo anche per un carattere molto tranquillo, mite, ma nelle ultime ore ha perso la pazienza ed ha esternato tutto il suo nervosismo durante un’intervista. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale ‘Voi’, dove ha toccato numerosi argomenti ma soprattutto quelli legati al coronavirus. Suera intervenuto nei giorni scorsi Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che aveva rivelato un segreto del conduttore: “Per volontà digli ospiti di Italia Sì vanno ascoltati, non giudicati o ripresi. ...

