Twitter chiude l’account di Trump Ma lui non cede | «Non mi metteranno a tacere»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 9 gennaio 2021)ha annunciato la chiusura definitiva deldi Donald, evocando i rischi di “nuove istigazioni alla violenza” da parte del presidente Usa uscente, due giorni dopo i disordini dei suoi sostenitori che hanno invaso il Campidoglio per alcune ore. Il social network aveva già cancellato diversi tweet di, che ha continuato a contestare la validità delle elezioni presidenziali, e aveva sospeso il suo account per dodici ore prima di riattivarlo. Anche Facebook e altre piattaforme hanno sospeso il profilo dia tempo indeterminato. “Dopo aver rivisto i recenti tweet da @realDonald, abbiamo deciso di sospendere permanentementeper il rischio di ulteriore incitamento alla violenza“, si legge in una nota. LEGGI ANCHE –> ...