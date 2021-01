Strage di Viareggio, Piagentini: “I politici? Un teatrino. La prescrizione non dev’essere pensata per i disastri colposi e ambientali” (Di sabato 9 gennaio 2021) “La prescrizione ha stravolto questo processo. Adesso voglio vedere i politici – perché qui si tratta di politica – cosa diranno. È inutile che oggi dicano che sono contrari alla prescrizione e poi per faccende di comodo facciano il contrario. La prescrizione non allunga i tempi processuali. Nei disastri colposi e ambientali non dev’essere nemmeno pensata. Abbiamo bisogno di sapere la verità, anche dopo 30 anni”. Sono le parole di Marco Piagentini, l’uomo-simbolo della Strage di Viareggio, che ha perso la moglie e due figli, in conferenza stampa dopo la discussa sentenza che ha dichiarato prescritti i reati per omicidio colposo, rimandato in Appello la valutazione sul reato di disastro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “Laha stravolto questo processo. Adesso voglio vedere i– perché qui si tratta di politica – cosa diranno. È inutile che oggi dicano che sono contrari allae poi per faccende di comodo facciano il contrario. Lanon allunga i tempi processuali. Neinonnemmeno. Abbiamo bisogno di sapere la verità, anche dopo 30 anni”. Sono le parole di Marco, l’uomo-simbolo delladi, che ha perso la moglie e due figli, in conferenza stampa dopo la discussa sentenza che ha dichiarato prescritti i reati per omicidio colposo, rimandato in Appello la valutazione sul reato di disastro ...

