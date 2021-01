Pioli: “Molto soddisfatto, primo tempo di altissimo livello” (Di domenica 10 gennaio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo dei suoi contro il Torino:“Non sono sorpreso, mi aspettavo una reazione del genere, la mia è una squadra giovane e forte, consapevole. Volevamo dimostrare di essere squadra dopo la sconfitta con la Juventus.Abbiamo giocato un primo tempo di altissimo livello, poi è normale e giusto che si soffra un po’ di più nella ripresa, dall’altra parte c’era una squadra forte e fisica, ma sono Molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo dei suoi contro il Torino:“Non sono sorpreso, mi aspettavo una reazione del genere, la mia è una squadra giovane e forte, consapevole. Volevamo dimostrare di essere squadra dopo la sconfitta con la Juventus.Abbiamo giocato undi, poi è normale e giusto che si soffra un po’ di più nella ripresa, dall’altra parte c’era una squadra forte e fisica, ma sonodella prestazione dei ragazzi”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

