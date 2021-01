Penso che un sogno così, Beppe Fiorello: 'Un gioco di specchi tra papà e Modugno' (Di sabato 9 gennaio 2021) Capita che attraverso il ricordo si possa vivere come in un sogno, con immagini e sensazioni che si confondono; ma quando il ricordo mediato dalla musica tutto diventa chiaro e presente, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 gennaio 2021) Capita che attraverso il ricordo si possa vivere come in un, con immagini e sensazioni che si confondono; ma quando il ricordo mediato dalla musica tutto diventa chiaro e presente, ...

NicolaPorro : Sapete come la penso sui #vaccini. Ma sapete anche che sono un antidogmatico. Ospito perciò volentieri un contribut… - berlusconi : Penso con emozione al giorno in cui ebbi il grande onore di pronunciare in quella stessa aula un discorso che fu ac… - marattin : Punti di vista. Io penso che il livello della classe dirigente (più che da un “signore” colpevolmente saltato tra “… - M4sss1 : @marcocappato Boh, penso che anche la libertà di espressione abbia i suoi limiti. D'altra parte la libertà di espre… - MuseCOM : Cresce Mirta l’ecommerce del Made in Italy: più di 100 artigiani e team rafforzato -