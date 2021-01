Milan, Calhanoglu e Donnarumma: rinnovi più vicini (Di domenica 10 gennaio 2021) Massara si dice fiducioso sui rinnovi dei contratti di Calhanoglu e Donnarumma con il Milan: “Discorsi proficui con i procuratori dei ragazzi, Stipic e Raiola” Proseguono i contatti tra il Milan e i procuratori di Calhanoglu e Donnarumma. A confermarlo è Massara ai microfoni di ‘Dazn’ prima della partita con il Torino. Insieme a Maldini, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Massara si dice fiducioso suidei contratti dicon il: “Discorsi proficui con i procuratori dei ragazzi, Stipic e Raiola” Proseguono i contatti tra ile i procuratori di. A confermarlo è Massara ai microfoni di ‘Dazn’ prima della partita con il Torino. Insieme a Maldini, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

