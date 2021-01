LIVE Biathlon | 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA | duello Eckhoff-Roeiseland per la vittoria | Wierer strepitosa e quarta dopo l’ultimo poligono

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 14.45 13.12: ATTENZIONE! C’è l’errore die oraè a 3?1 con lo zero. Apprestiamoci a vivere un grande. Hauser è terza a 24?7, che manca un bersaglio, ma dovrebbe essere il secondo podio per lei.!!!con un grande ultimol’azzurra che a 1’15?6 a precedere la russa Mironova (+1’15?7). 13.11: Ci apprestiamo a vivere(in piedi) che sarà decisivo. 13.09: Ai 7.4 kmcomanda sempre con un margine di 30?4 sue 31?0 su Hauser. ...