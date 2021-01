La regolamentazione dei social non può essere lasciata alle piattaforme (Di sabato 9 gennaio 2021) La sospensione dell’account personale di Donald Trump da parte di Twitter e Facebook (incluso Instagram) ha attirato l’attenzione di molti commentatori a proposito del potere delle piattaforme digitali di decidere discrezionalmente e autonomamente se silenziare qualcuno. Anche quando questo qualcuno è un Presidente in carica, regolarmente eletto, per quanto uscente, in uno Stato democratico. Anche quando quel Presidente incita alla rivolta e diffonde disinformazione. Non è la prima volta che le piattaforme adottano, in base alle proprie linee guida (cosiddetta self-regulation), una decisione di “de-platforming”. Il caso più noto ha riguardato Alex Jones e il suo sito alt-right e suprematista InfoWars, definitivamente bandito da tutte le piattaforme. Come spesso accade, si son subito formati diversi “partiti”: quelli ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 gennaio 2021) La sospensione dell’account personale di Donald Trump da parte di Twitter e Facebook (incluso Instagram) ha attirato l’attenzione di molti commentatori a proposito del potere delledigitali di decidere discrezionalmente e autonomamente se silenziare qualcuno. Anche quando questo qualcuno è un Presidente in carica, regolarmente eletto, per quanto uscente, in uno Stato democratico. Anche quando quel Presidente incita alla rivolta e diffonde disinformazione. Non è la prima volta che leadottano, in baseproprie linee guida (cosiddetta self-regulation), una decisione di “de-platforming”. Il caso più noto ha riguardato Alex Jones e il suo sito alt-right e suprematista InfoWars, definitivamente bandito da tutte le. Come spesso accade, si son subito formati diversi “partiti”: quelli ...

scuppi : La regolamentazione dei social non può essere lasciata alle piattaforme - docst : RT @vitalbaa: @RaffaeleFerro7 @petunianelsole premesso che la violazione delle regole va dimostrata, le regole private non possono limitare… - AlessandroP_69 : @_GrayDorian Guardi che già è stato così per la Brexit e per le elezioni del 2016 di Trump. Adesso, semmai, occorre… - LucaMaffoMaffei : #TrumpBanned Una decisione che doveva essere presa lo scorso 4 novembre. Che questa triste vicenda possa almeno e… - PaulTerzo : @_emmegi @dan_maze @nikpalumbo @valerionicastro Io spero che questo episodio porti finalmente ad una maggiore regol… -

Ultime Notizie dalla rete : regolamentazione dei La regolamentazione dei social non può essere lasciata alle piattaforme Linkiesta.it Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi ...

Valeria Marini, parla il suo ex fidanzato Gianluigi Martino: “Io la amavo. E ora denuncio tutti” – ESCLUSIVO

I falsi amici, le liti con la madre, le calunnie: il manager 36enne dà la sua versione dei fatti sulla fine della love story con la showgirl. Solo sul ...

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi ...I falsi amici, le liti con la madre, le calunnie: il manager 36enne dà la sua versione dei fatti sulla fine della love story con la showgirl. Solo sul ...