Genoa-Bologna 2-0, Zajc e Destro affondano gli emiliani (Di sabato 9 gennaio 2021) Terza vittoria stagionale (dopo Crotone e Spezia) per il Genoa che a Marassi supera 2-0 il Bologna nell’anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A portando a casa un importante successo per il morale e la classifica. La squadra di Ballardini passa in vantaggio al 43? grazie a un affondo sulla fascia destra di Shomurodov che mette al centro per l’accorrente Zajc che beffa con un tiro rasoterra Da Costa in uscita. Al 9? della ripresa Eyango va in pressing su Schouten che perde palla, la sfera arriva sui piedi di Destro il quale, a tu per tu con il portiere avversario, insacca sul palo lontano il 2-0. La classifica vede la formazione ligure salire a 14 punti, 3 in meno del Bologna. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Terza vittoria stagionale (dopo Crotone e Spezia) per ilche a Marassi supera 2-0 ilnell’anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A portando a casa un importante successo per il morale e la classifica. La squadra di Ballardini passa in vantaggio al 43? grazie a un affondo sulla fascia destra di Shomurodov che mette al centro per l’accorrenteche beffa con un tiro rasoterra Da Costa in uscita. Al 9? della ripresa Eyango va in pressing su Schouten che perde palla, la sfera arriva sui piedi diil quale, a tu per tu con il portiere avversario, insacca sul palo lontano il 2-0. La classifica vede la formazione ligure salire a 14 punti, 3 in meno del. Funweek.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - pisto_gol : @mauriziofemoni Il Genoa, per ora, fa di necessità virtù: ma anche giocando così crea più palle-gol degli avversari… - MasterblogBo : GENOVA (ITALPRESS) - Il nuovo Genoa di Ballardini non si ferma e conquista il settimo punto in quattro partite. Il… - GoalItalia : Lo strano pomeriggio di Steeve-Mike Eboa Ebongue: ingresso in campo, assist e bocciatura in neanche mezz'ora ??????… -