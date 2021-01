Festa abusiva e assembramento vergognoso a Lucca, il sindaco: 'Inqualificabili' (Di sabato 9 gennaio 2021) Abbiamo 500 morti al giorno e migliaia di contagi e molti sembrano ancora non averlo capito. Il vergognoso assembramento nel centro di Lucca di ieri sera ne è la dimostrazione: centinaia di persone ... Leggi su globalist (Di sabato 9 gennaio 2021) Abbiamo 500 morti al giorno e migliaia di contagi e molti sembrano ancora non averlo capito. Ilnel centro didi ieri sera ne è la dimostrazione: centinaia di persone ...

Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Festa abusiva in hotel a Milano, le volanti intervengono 3 volte: 18 ragazzi denunciati, ma solo 2 erano registrati [aggior… - romi_andrio : RT @rep_milano: Festa abusiva in hotel a Milano, le volanti intervengono 3 volte: 18 ragazzi denunciati, ma solo 2 erano registrati [aggior… - rep_milano : Festa abusiva in hotel a Milano, le volanti intervengono 3 volte: 18 ragazzi denunciati, ma solo 2 erano registrati… - PrimoPianoMolis : Festa abusiva a Capodanno, nuovo cluster a Ripalimosani. Almeno otto i casi tra i giovani - akobsara : RT @Corriere: Focolaio di Covid dopo la festa abusiva. Già 58 i positivi a Enna -

I ragazzi, fra i 15 e i 23 anni, si sono ritrovati violando le normative anti Covid. Solo in due avevano prenotato. Schiamazzi, danni, botte a un rider che aveva portato le pizze: la polizia è stata c ...

I ragazzi, fra i 15 e i 23 anni, si sono ritrovati violando le normative anti Covid. Solo in due avevano prenotato. Schiamazzi, danni, botte a un rider che aveva portato le pizze: la polizia è stata c ...In via Lupetta, pieno centro, le volanti sono intervenute a mezzanotte, alle due e alle cinque, scoprendo ogni volta altri ragazzi, alcuni minori, che si ...