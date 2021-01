America’s Cup in tv su RAI e Sky | la guida completa Orari | programma | calendario

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) A meno di una settimana dall’inizio della Prada Cup, cresce l’attesa per vedere gli AC75 a confronto in regate già determinanti per coltivare il sogno di vincere la 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Si comincia venerdì 15 gennaio con la prima giornata di Round Robin tra i Challenger, mentre a partire dal 6 marzo Emirates Team New Zealand scenderà in acqua contro la vincente della Prada Cup (una tra Luna Rossa, American Magic ed Ineos Team UK) per difendere il titolo conquistato nel 2017 alle Bermuda. Tutte le regate della Prada Cup e del 36° Match diCup verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport (canale 205), mentre la diretta streaming integrale dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale notturna delle regate con aggiornamenti in tempo reale ...