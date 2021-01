Vertice di maggioranza sul Recovery fund. Crisi ad un passo? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si discute la nuova bozza del piano, rivista sulla base delle indicazioni arrivate dalla maggioranza. L'obiettivo di Conte è giungere ad un sì del governo al piano entro il fine settimana Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si discute la nuova bozza del piano, rivista sulla base delle indicazioni arrivate dalla. L'obiettivo di Conte è giungere ad un sì del governo al piano entro il fine settimana

CandianiStefano : Terminato vertice #Conte, #maggioranza e #Cts: ascoltato scienziati, Conte ha convinto che è necessario mantenere… - tg2rai : La nuova stesura del #RecoveryPlan è stata consegnata ai partiti di maggioranza. Prosegue il confronto col governo,… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - lucamengoni : Secondo il Tgla7 tensione al vertice di maggioranza, Italia viva ha rilanciato richieste già bocciate, tipo il ponte sullo stretto... - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: La nuova stesura del #RecoveryPlan è stata consegnata ai partiti di maggioranza. Prosegue il confronto col governo, questa sera… -