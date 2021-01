UOMINI E DONNE oggi, 8 gennaio 2021: Roberta e Riccardo, niente da fare… (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono ripartite dal 21.3% di share e 2.891.000 telespettatori le vicende del trono misto di UOMINI e DONNE. Ieri ci eravamo lasciati con una nuova corteggiatrice venuta in studio per conoscere Maurizio, oggi (8 gennaio) si è presentata: si chiama Raffaella, ha 48 anni, viene da Milano e ha due figlie (separata); vorrebbe conoscerlo perché l’ha colpito non solo la sua estetica, ma anche il suo equilibrio caratteriale. Lui la ringrazia per essere venuta, ma decide di proseguire il proprio cammino con Gemma, cosa di cui la donna è molto contenta. Nella puntata andata in onda ieri, Gemma era stata messa in guardia da Ursula Bennardo da una possibile delusione sentimentale, in quella odierna invece a fare lo stesso è stato Armando Incarnato, il quale sostiene che Gemma sarà destinata a soffrire qualora la conoscenza con ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono ripartite dal 21.3% di share e 2.891.000 telespettatori le vicende del trono misto di. Ieri ci eravamo lasciati con una nuova corteggiatrice venuta in studio per conoscere Maurizio,(8) si è presentata: si chiama Raffaella, ha 48 anni, viene da Milano e ha due figlie (separata); vorrebbe conoscerlo perché l’ha colpito non solo la sua estetica, ma anche il suo equilibrio caratteriale. Lui la ringrazia per essere venuta, ma decide di proseguire il proprio cammino con Gemma, cosa di cui la donna è molto contenta. Nella puntata andata in onda ieri, Gemma era stata messa in guardia da Ursula Bennardo da una possibile delusione sentimentale, in quella odierna invece a fare lo stesso è stato Armando Incarnato, il quale sostiene che Gemma sarà destinata a soffrire qualora la conoscenza con ...

