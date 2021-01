Unico Campania | biglietti ancora introvabili | gli utenti insorgono

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non si arrestano le polemiche per la difficoltà nel reperire ivalidi per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Come hanno segnalato diversi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che si era già occupato della questione,troppe zone del territorio sono scoperte dalla distribuzione dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico. “Io abito a via Roma Verso Scampia, ho girato diverse tabaccherie ed alcune edicole ma nessuno aveva il biglietto. Così pur non di arrendermi ho telefonato ad un mio amico che abita a Calata Capodichino per chiedergli di comprare un biglietto per me nella sua zona ma anche lui non è riuscito nell’intento” – racconta un cittadino di Napoli al Consigliere Borrelli. “Il nuovo ...