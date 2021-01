Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 13:10 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo 24 ore di silenzio l’indomani dall’assalto del congresso e due mesi di battaglie legali per ribaltare il risultato elettorale Donald Trump concede per la prima volta la vittoria il congresso ha certificato I risultati non ho amministrazione sarà inaugurata Il 20 gennaio la mia attenzione volta ora da assicurare una transizione del potere morbida senza scosse e ordinata il momento impone guarigione e riappacificazione dichiara Trump Invia messaggio su Twitter dicendosi oltraggiato tutti gli americani per la violenza dei manifestanti non rappresentano l’America ferma l’America è e deve restare una nazione di legge e ordine ha detto Trump andiamo a Napoli una voragine di 2000 metri quadri nel parcheggio dell’ospedale del mare al momento non c’è alcun elemento che induca a far ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo 24 ore di silenzio l’indomani dall’assalto del congresso e due mesi di battaglie legali per ribaltare il risultato elettorale Donald Trump concede per la prima volta la vittoria il congresso ha certificato I risultati non ho amministrazione sarà inaugurata Il 20 gennaio la mia attenzione volta ora da assicurare una transizione del potere morbida senza scosse e ordinata il momento impone guarigione e riappacificazione dichiara Trump Invia messaggio su Twitter dicendosi oltraggiato tutti gli americani per la violenza dei manifestanti non rappresentano l’America ferma l’America è e deve restare una nazione di legge e ordine ha detto Trump andiamo a Napoli una voragine di 2000 metri quadri nel parcheggio dell’ospedale del mare al momento non c’è alcun elemento che induca a far ...

Il Paese scandinavo, che è uno dei maggiori produttori al mondo di petrolio, punta a bandire i veicoli benzina e diesel entro il 2025. Le Volkswagen e-tron superano Tesla ...

Nucleare: tutti i no della Sardegna dal 2011,plico a Governo

(ANSA) – CAGLIARI, 08 GEN – Hanno raccolto tutti gli atti ufficiali che negli ultimi anni hanno detto che la Sardegna non vuole diventare la ‘pattumiera’ dei rifiuti nucleari prodotti in Italia. Poi l ...

