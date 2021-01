Ultime Notizie Roma del 08-01-2021 ore 09:10 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo 24 ore di silenzio all’indomani della salto congresso e due mesi di battaglie legali per ribaltare il risultato elettorale Donald Trump concede per la prima volta la vittoria il congresso a certificati risulta una nuova amministrazione sarà inaugurata Il 20 gennaio la mia attenzione volta ora ad assicurare una transizione del potere morbida senza scosse ordinata il momento impone guarigione mille momento in Regione riappacificazione dichiara Trump in un videomessaggio su Twitter dicendo Sì oltraggiato come tutti gli americani per la violenza dei manifestanti non rappresentano l’America ferma l’America e deve restare una nazione di legge ha detto Trump ennesimo record di vittime di covid in Italy nelle Ultime 24 ore sono stati 4 mila Secondo i dati ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo 24 ore di silenzio all’indomani della salto congresso e due mesi di battaglie legali per ribaltare il risultato elettorale Donald Trump concede per la prima volta la vittoria il congresso a certificati risulta una nuova amministrazione sarà inaugurata Il 20 gennaio la mia attenzione volta ora ad assicurare una transizione del potere morbida senza scosse ordinata il momento impone guarigione mille momento in Regione riappacificazione dichiara Trump in un videomessaggio su Twitter dicendo Sì oltraggiato come tutti gli americani per la violenza dei manifestanti non rappresentano l’America ferma l’America e deve restare una nazione di legge ha detto Trump ennesimo record di vittime di covid in Italy nelle24 ore sono stati 4 mila Secondo i dati ...

fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - enpaonlus : Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano: lo dice il regolamento condominiale (ancora) in vigore… - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - corgiallorosso : #Fonseca l’intruso ha messo la Roma in mano a #Miki - corgiallorosso : #Roma, ritocchi scudetto: interesse per #Amrabat -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: okay dell’Aifa al vaccino Moderna, negli Usa 4.000 morti in 24 ore, è record Fanpage.it Ricoverato e poi dimesso, il racconto del consigliere Foramitti: "I miei venti giorni in reparto. È come essere in trincea"

UDINE. Ha trascorso venti giorni in un letto dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” e ciò che ha visto e sentito gli ha lasciato addosso la sensazione di essere stato il testimone di una guerr ...

Vaccini, la seconda scorta è arrivata Ora il via libera ai medici di famiglia

Senza intoppi lo stoccaggio di altre 20.500 dosi. In poche ore. esauriti i primi 10 mila posti per dottori e personale del 118. La Fase 1 riservata a personale sanitario e Rsa dovrebbe terminare il 20 ...

UDINE. Ha trascorso venti giorni in un letto dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” e ciò che ha visto e sentito gli ha lasciato addosso la sensazione di essere stato il testimone di una guerr ...Senza intoppi lo stoccaggio di altre 20.500 dosi. In poche ore. esauriti i primi 10 mila posti per dottori e personale del 118. La Fase 1 riservata a personale sanitario e Rsa dovrebbe terminare il 20 ...