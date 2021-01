Sempre meno transazioni non visibili in app IO per cashback, aggiornamento acquirer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dovrebbero essere in numero Sempre minore le transazioni non visibili in app IO a partire da questo mese di gennaio 2021, con l’inizio del secondo periodo per il cashback di Stato. Tutti acquirer abilitati dal programma già a dicembre 2020 sono stati confermati proprio ieri 8 gennaio. Allo stesso tempo c’è anche una new entry tra i circuiti di pagamento che partecipano all’iniziativa di Governo. I cambiamenti appena resi noti avranno una sola e positiva conseguenza: i cittafini che partecipano all’iniziativa del cashback di Stato si vedranno riconoscere la quasi totalità di transazioni valide proprio per il rimborso grazie al maggior numero di acquirer aderenti al programma. Ogni commerciante, in effetti, si affida ad un partner in particolare per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dovrebbero essere in numerominore lenonin app IO a partire da questo mese di gennaio 2021, con l’inizio del secondo periodo per ildi Stato. Tuttiabilitati dal programma già a dicembre 2020 sono stati confermati proprio ieri 8 gennaio. Allo stesso tempo c’è anche una new entry tra i circuiti di pagamento che partecipano all’iniziativa di Governo. I cambiamenti appena resi noti avranno una sola e positiva conseguenza: i cittafini che partecipano all’iniziativa deldi Stato si vedranno riconoscere la quasi totalità divalide proprio per il rimborso grazie al maggior numero diaderenti al programma. Ogni commerciante, in effetti, si affida ad un partner in particolare per ...

Ultime Notizie dalla rete : Sempre meno PC portatili nuovi con USB tipo C e sempre meno porte: la soluzione con poco più di 30 Euro Hardware Upgrade Atletico Madrid, Simeone: "Felice all'Atletico, col club sempre in sintonia"

Il tecnico scaccia le voci nate dopo l'eliminazione in Coppa del Re: "Veniamo da un anno di transizione, ma stiamo giocando molto bene" ...

Usa, in dicembre primo calo degli occupati dallo scorso aprile. Il 2020 uno dei peggiori anni di sempre per il lavoro

E’ il peggior dato da oltre 80 anni. Nel 2020 l’economia statunitensi ha visto sparire 9 milioni e 370mila posti di lavoro, il calo più forte dal 1939. Quanto meno in valori assoluti, visto che nel fr ...

Il tecnico scaccia le voci nate dopo l'eliminazione in Coppa del Re: "Veniamo da un anno di transizione, ma stiamo giocando molto bene" ...E' il peggior dato da oltre 80 anni. Nel 2020 l'economia statunitensi ha visto sparire 9 milioni e 370mila posti di lavoro, il calo più forte dal 1939. Quanto meno in valori assoluti, visto che nel fr ...