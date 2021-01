Palermo, immigrazione: Salvini a processo per il caso Open Arms. Rischia 15 anni (Di venerdì 8 gennaio 2021) E' accusato di sequestro di persona. Nel processo si sono costituiti parte civile la stessa organizzazione non governativa iberica e cinque migranti attualmente residenti in Germania Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021) E' accusato di sequestro di persona. Nelsi sono costituiti parte civile la stessa organizzazione non governativa iberica e cinque migranti attualmente residenti in Germania

LegaSalvini : INCREDIBILE: SABATO SALVINI DI NUOVO A PROCESSO PER LA DIFESA DEI CONFINI - FirenzePost : Palermo, immigrazione: Salvini a processo per il caso Open Arms. Rischia 15 anni - NetGiorgio : RT @ChiodiDonatella: #OPENARMS: #SALVINI SABATO ANCORA A #PROCESSO A #PALERMO Nuova puntata della farsa che i #compagni, con #toga e senza… - DeliaSalvadori : RT @ChiranAngelgela: 'Di nuovo a processo per aver difeso i confini '?????????? #IostoconOpenArms - ChiranAngelgela : 'Di nuovo a processo per aver difeso i confini '?????????? #IostoconOpenArms -