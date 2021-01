Napoli | coppia rapinata in piazza Garibaldi | arrestato 20enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno sentito delle grida di aiuto in. Intervenuti immediatamente, hanno visto unatentare di bloccare un uomo che, vedendo gli agenti di polizia, ha tentato di darsi alla fuga. Raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una colluttazione, l’uomo si è scoperto aver aggredito e rapinato ladi un borsello. L’uomo, Tarik Boufaris,marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 875 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Tarik Boufaris è statoper rapina, lesioni e resistenza a Pubblico ...