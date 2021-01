LIVE Biathlon | 10 km Sprint Oberhof in DIRETTA | Johannes Boe fa sul serio | Hofer secondo dopo la prima serie

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Ai 5,6kmpassa quarto a 29?, siamo non lontani da Boe con un virtuale zero. L’azzurro si gioca sicuramente il podio con lo zero! 14.51 Neanche il marziano norvegese trova il doppio zero! Un errore ma è comunque probabilissima vittoria numero 50 per! 29? di margine su Dale 14.50Boe entra al poligono con 28? di margine! 14.49 Zero di Laegreid a terra, abbastanza prevedibile, qui i problemi per tutti sono in piedi. 20? di ritardo per lui. 14.47 Un errore di Bionaz nella seconda, 19esimo l’azzurrino a 1’06, in ogni caso ottima gara ancora! 14.45con lo zero!!!! L’azzurro èa 14?! Dai che si può sognare!! 14.44 Sbaglia anche Fillon Maillet, due volte. Siamo in una ...