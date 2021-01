Le parole per l’inclusione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se io mi volessi rivolgere a una persona che non ha ancora ben chiara la propria identità di genere o che sta semplicemente attraversando una fase della sua vita in cui sta decidendo in quale “pelle” si sente più a suo agio, dovrei stare attento, per rispettare la persona con la quale sto parlando ed evitare che i miei pregiudizi o le mie abitudini le arrechino danno. Perché, contrariamente a quel che molti credono, anche la scelta della vocale da utilizzare alla fine di un aggettivo può rappresentare una importante differenza. Questioni di vocali Che cosa chiedo, quindi, a una persona che si definisce “non binary”, ovvero priva della rigida distinzione “maschio – femmina”? Prima di dedicarci a queste sottili (che poi sottili non sono) disquisizioni, dobbiamo tuttavia rilevare che ancora oggi, primi mesi del 2021, spesso anche chi si occupa di comunicazione istituzionale ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se io mi volessi rivolgere a una persona che non ha ancora ben chiara la propria identità di genere o che sta semplicemente attraversando una fase della sua vita in cui sta decidendo in quale “pelle” si sente più a suo agio, dovrei stare attento, per rispettare la persona con la quale sto parlando ed evitare che i miei pregiudizi o le mie abitudini le arrechino danno. Perché, contrariamente a quel che molti credono, anche la scelta della vocale da utilizzare alla fine di un aggettivo può rappresentare una importante differenza. Questioni di vocali Che cosa chiedo, quindi, a una persona che si definisce “non binary”, ovvero priva della rigida distinzione “maschio – femmina”? Prima di dedicarci a queste sottili (che poi sottili non sono) disquisizioni, dobbiamo tuttavia rilevare che ancora oggi, primi mesi del 2021, spesso anche chi si occupa di comunicazione istituzionale ...

ilpost : «Il mondo ci guarda. Le parole di un presidente contano. Il presidente Trump deve andare in televisione adesso per… - Piu_Europa : Da #Trump ancora parole di vergognose e farneticanti accompagnate da ipocrita richiesta “andate a casa”. Una minacc… - FiorellaMannoia : C'è musica per la testa, c'è musica per il cuore e c'è musica per le gambe. Ci sono parole per le canzoni e ci sono… - TizianaMuccino : @diclesbaris Come si fa a trovare le parole in questi casi?? Ti dico solo di essere molto forte, reagisci per non c… - bieppe : RT @SoleSolesolange: Cari amici, purtroppo Solange non è più tra noi. Continueremo a volergli bene e ringraziarlo per tutta la positività e… -