L’assalto al Congresso non impedisce la conferma di Biden

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 gennaio 2021) di Anthony M. Quattrone, Ph.D. Il 6 gennaio 2021 rimarrà nella storia americana non solo come la data delalma anche per la epica vittoria dei democratici nelle votazioni suppletive svolte in Georgia per l’elezione di due senatori; due seggi, acquisiti dai democratici, che valgono il controllo del Senato. La vittoria democratica delle elezioni svoltesi a novembre è ora completa. I democratici hanno conquistato la maggioranza al Senato, in aggiunta a quella già acquisita alla Camera.alL’ultima volta che ilamericano ha subito un assalto è stato il 24 agosto 1814; i Britannici lo misero a ferro e fuoco nel corso della “Guerra Anglo-Americana”.del 6 gennaio 2021, non è stato condotto da forze militari o da terroristi ...