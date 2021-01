Juventus | altro caso di Covid | il club comunica la positività di Matthijs de Ligt

Leggi su mediagol

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lacontinua a fare i conti con i contagi da19.I bianconeri dopo ledi Cuadrado e Alex Sandro dovranno fare a meno anche del difensore olandese,De. Ilpiemontese ha reso noto che il calciatore si è positivizzato nelle ultime ore ed è già stato posto in isolamento domiciliario, salterà al pari dei suoi compagni già citati la trasferta di Sassuolo.Footballche, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa laal19 del giocatoreDe. Il calciatore è già stato posto in isolamento.