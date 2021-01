E | guardarti da un sogno

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “ … ho visto il mare confondersi con il cielo, in lontananza, e nuvole bianche come la neve, ed ho pensato che la neve può rimanere sospesa. Questo è il mio modo di vivere, da allora. “ Vincenzo Calafiore La mattina molto presto dalla finestra guardo il “ mare “ senza vederlo; lui è lì da sempre. Parlo con il mare, mentre filamenti colorati galleggiando si confondono con i riverberi, diventano una cosa sola, anche se non hanno niente in comune: i miei disperati pensieri. Hanno poesie e immaginazioni diverse, e sono lì in quel mio immaginario che il mare confonde e porta, li fa incontrare, poi se li porta via, come sempre accade. Ieri non c’erano e sono rimasto su quella spiaggia ad attenderli, solo e sperduto nelle mie conchiglie vuote che solo la marea sa farle tornare in vita. Guardo il mare in cerca della mia vita e alla fine i ...