Dakar 2021, Stage 6 - Carlos Sainz torna alla vittoria (Di venerdì 8 gennaio 2021) Carlos Sainz ha vinto la sesta tappa della Dakar, che ha portato la carovana da Al Qaisumah fino a Ha'il. La prova odierna era originariamente fissata in 448 chilometri, ma alla luce delle tante difficoltà di navigazione incontrate nei giorni precedenti, l'organizzazione ha semplificato il percorso portandolo a 348 chilometri cronometrati in totale. Rimonta difficile. Lo spagnolo della Mini era stato molto duro, nei giorni scorsi, nei confronti dell'organizzazione e aveva definito il percorso di questa edizione della Dakar una "gimcana con la navigazione" Erano stati davvero tanti gli equipaggi ad avere lo stesso problema e così il percorso di oggi si è accorciato. In una giornata priva di problemi, Sainz è riuscito a portare il suo buggy davanti a tutti, recuperando alcuni minuti al ...

