Covid | Miozzo | “Siamo in piena pandemia | curva non scende”

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Stiamo in piena pandemia, la curva si è stabilizzata non si sta abbassando come auspicheremmo. Il controllo del sistema sanitario sta reggendo: è in sofferenza in molte regioni del Paese, in sofferenza le terapie intensive, in sofferenza i reparti di accettazione, pero' diciamo che la macchina sta perfettamente tenendo. Siamo molto preoccupati della potenziale evoluzione, auspichiamo che verso la fine della prossima settimana si possano vedere gli effetti di quelle dolorose restrizioni che abbiamo imposto per il periodo di Natale". Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo a 'Sky Tg24'.

