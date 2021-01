Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato “Cassa integrazione“, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni di ferie accumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento di integrazione salariale alle ferie? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sulle ferie non godute, quando sono pagate in busta paga e a chi non spettano, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Cassa integrazione e ammortizzatori ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato ““, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni diaccumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento disalariale alle? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sullenon godute, quando sono pagate in busta paga e a chi non spettano, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newse ammortizzatori ...

raffaellapaita : «Se avessimo preso i soldi del Mes oggi avremmo più risorse per velocizzare la vaccinazione. Se avessimo sbloccato… - Sabrina24989702 : RT @ClaudioDurigon: Oggi finisce per molte aziende la cassa integrazione la @CatalfoNunzia ancora gioca con i tavoli di confronto con la #c… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di #Conte… - Sabrina24989702 : RT @ClaudioDurigon: Non so quali dati ha @PTridico sui pagamenti della cassa integrazione, purtroppo ho continue lamentele che fino ad ora,… - irma_palazzo : @makkox @zdizoro Perché i politici sono gli unici che non vanno in cassa integrazione? -