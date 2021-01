Abbracci Mulino Bianco, 2 milioni di euro per gli infermieri (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - “Questi Abbracci sono per loro”. Mulino Bianco, brand del Gruppo Barilla, sostiene la campagna #NoiConGliinfermieri di Fnopi, la Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche: il ricavato della vendita dei biscotti 'Abbracci', da gennaio in una confezione speciale, sarà donato al fondo di solidarietà Fnopi fino al raggiungimento della cifra di 2 milioni di euro. Come riconoscerli? Il tradizionale giallo della confezione diventa celeste, sul fronte della confezione compare uno stetoscopio e il nome del prodotto diventa un messaggio: “questi Abbracci sono per loro”, con in evidenza l'hashtag della campagna Fnopi #NoiConGliinfermieri. La scelta degli Abbracci è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - “Questisono per loro”., brand del Gruppo Barilla, sostiene la campagna #NoiConGlidi Fnopi, la Federazione Nazionale Ordini Professionistiche: il ricavato della vendita dei biscotti '', da gennaio in una confezione speciale, sarà donato al fondo di solidarietà Fnopi fino al raggiungimento della cifra di 2di. Come riconoscerli? Il tradizionale giallo della confezione diventa celeste, sul fronte della confezione compare uno stetoscopio e il nome del prodotto diventa un messaggio: “questisono per loro”, con in evidenza l'hashtag della campagna Fnopi #NoiConGli. La scelta degliè ...

