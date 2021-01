Terremoto in tempo reale, scossa nella notte in Calabria, trema la terra a Reggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nelle prime ore di oggi. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, si è verificato alle ore 1,48 di oggi e ha interessato la provincia di Reggio Calabria. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 3 chilometri dalla città di Cittanova a una profondità di chilometri 11 dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati i seguenti: San Giorgio Morgeto, Polistena, Cinquefrondi, Canolo e Anoia. La scossa non ha prodotto danni né a cose né a persone. Gli esperti non escludono che durante le prossime ore si possano verificare altre scosse anche di magnitudo superiore sempre nella stessa zona dove si è verificato la ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una nuovadiè stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nelle prime ore di oggi. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, si è verificato alle ore 1,48 di oggi e ha interessato la provincia di. L’epicentro dellaè stato localizzato a 3 chilometri dalla città di Cittanova a una profondità di chilometri 11 dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati i seguenti: San Giorgio Morgeto, Polistena, Cinquefrondi, Canolo e Anoia. Lanon ha prodotto danni né a cose né a persone. Gli esperti non escludono che durante le prossime ore si possano verificare altre scosse anche di magnitudo superiore semprestessa zona dove si è verificato la ...

SaCharlieFlo : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Scosse di terremoto tra Cittanova e San Giorgio Morgeto.) è stato pubblicato su: Tem… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Scosse di terremoto tra Cittanova e San Giorgio Morgeto.) è stato pubblicato s… - zazoomblog : Terremoto oggi in Italia 7 gennaio 2021: scossa vicino a Reggio Calabria Tempo reale - #Terremoto #Italia… - gioalbarosa : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 19km da #Zagreb, #Croazia. 1285 segnalazioni in un ra… - sergiocap71 : RT @SismoDetector: #terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 19km da #Zagreb, #Croazia. 1285 segnalazioni in un ra… -