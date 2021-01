Serie B, le ultime di calciomercato (Di giovedì 7 gennaio 2021) In Serie B il mercato di riparazione balla sulle punte. Il Frosinone pronto a cedere Ardemagni (vicino all'Entella) e Dionisi (c'è l'Ascoli), dopo aver preso Millico (Torino). Al club gialloblù piacciono Petrelli della Juventus, Tumminello (Atalanta) e Di Gaudio (Verona). Ascoli su Ceravolo della Cremonese ma c'è concorrenza del Pescara e della Salernitana (che vorrebbe anche Pettinari del Lecce). Il Monza come vice Boateng monitora Federico Ricci (Sassuolo), Falco (Lecce) ed Edera (Torino). La Spal segue Odgaard (Lugano), Tumminello (Atalanta), Galabinov mentre l'ex Inter Sebastiano Esposito, è richiesto dal Pescara e non solo. Il Brescia cederà Torregrossa in A (Sampdoria? Bologna?). Il Cosenza ha chiesto Giannetti alla Salernitana, ma monitora anche Longo (Vicenza) e Asencio dal Pescara. Il Delfinio su Ceravolo e Ciofani della Cremonese. Il Lecce vicino allo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) InB il mercato di riparazione balla sulle punte. Il Frosinone pronto a cedere Ardemagni (vicino all'Entella) e Dionisi (c'è l'Ascoli), dopo aver preso Millico (Torino). Al club gialloblù piacciono Petrelli della Juventus, Tumminello (Atalanta) e Di Gaudio (Verona). Ascoli su Ceravolo della Cremonese ma c'è concorrenza del Pescara e della Salernitana (che vorrebbe anche Pettinari del Lecce). Il Monza come vice Boateng monitora Federico Ricci (Sassuolo), Falco (Lecce) ed Edera (Torino). La Spal segue Odgaard (Lugano), Tumminello (Atalanta), Galabinov mentre l'ex Inter Sebastiano Esposito, è richiesto dal Pescara e non solo. Il Brescia cederà Torregrossa in A (Sampdoria? Bologna?). Il Cosenza ha chiesto Giannetti alla Salernitana, ma monitora anche Longo (Vicenza) e Asencio dal Pescara. Il Delfinio su Ceravolo e Ciofani della Cremonese. Il Lecce vicino allo ...

