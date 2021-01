Ritorno a scuola per Anita e Lisa. Gli studenti delle superiori protestano contro la Dad (Di giovedì 7 gennaio 2021) Riapertura per le scuole in Piemonte. Con primarie e medie in presenza e ancora didattica via web per licei e istituti superiori. Il suono della prima campanella dopo le vacanze di Natale accompagna il rientro in aula degli alunni della seconda e terza media, che dallo scorso novembre erano stati costretti alla Didattica a distanza. A tornare a scuola anche Anita e Lisa, le due dodicenni della Italo Calvino diventate simbolo della protesta anti-Dad. “Non vedevamo l’ora”, dicono entrando a scuola dopo aver ritrovato e salutato i compagni di classe ed essere anche passate in piazza Castello, dove invece gli studenti del liceo proseguono la protesta visto che rientreranno in aula solo il 18 gennaio. Riapertura scuole in Piemonte: la protesta contro la ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Riapertura per le scuole in Piemonte. Con primarie e medie in presenza e ancora didattica via web per licei e istituti. Il suono della prima campanella dopo le vacanze di Natale accompagna il rientro in aula degli alunni della seconda e terza media, che dallo scorso novembre erano stati costretti alla Didattica a distanza. A tornare aanche, le due dodicenni della Italo Calvino diventate simbolo della protesta anti-Dad. “Non vedevamo l’ora”, dicono entrando adopo aver ritrovato e salutato i compagni di classe ed essere anche passate in piazza Castello, dove invece glidel liceo proseguono la protesta visto che rientreranno in aula solo il 18 gennaio. Riapertura scuole in Piemonte: la protestala ...

Ritorno a scuola per Anita e Lisa. Gli studenti delle superiori protestano contro la Dad

