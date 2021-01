Riecco due giorni "in giallo" con bar, ristoranti e negozi aperti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Patricia Tagliaferri Vietato uscire dalla Regione e coprifuoco confermato. Dal weekend tornano le regole della zona arancione Una (breve) boccata d'ossigeno, dopo gli ultimi due giorni di festività in zona rossa. Oggi e domani l'Italia torna in giallo e non sarà più necessaria l'autocertificazione, in attesa che i dati del prossimo monitoraggio (atteso domani) per misurare l'indice di contagio riportino dall'11 gennaio la divisione in fasce di colore. Una valutazione che verrà fatta sulla base di parametri più stringenti di quelli utilizzati finora: per retrocedere in arancione sarà sufficiente che una regione abbia l'Rt pari a 1, mentre per essere relegati in rosso basta l'Rt a 1,25. Resta la possibilità, per i governatori, di firmare ordinanze più restrittive di quelle del governo, proprio come accaduto con la scuola, per la quale le ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Patricia Tagliaferri Vietato uscire dalla Regione e coprifuoco confermato. Dal weekend tornano le regole della zona arancione Una (breve) boccata d'ossigeno, dopo gli ultimi duedi festività in zona rossa. Oggi e domani l'Italia torna ine non sarà più necessaria l'autocertificazione, in attesa che i dati del prossimo monitoraggio (atteso domani) per misurare l'indice di contagio riportino dall'11 gennaio la divisione in fasce di colore. Una valutazione che verrà fatta sulla base di parametri più stringenti di quelli utilizzati finora: per retrocedere in arancione sarà sufficiente che una regione abbia l'Rt pari a 1, mentre per essere relegati in rosso basta l'Rt a 1,25. Resta la possibilità, per i governatori, di firmare ordinanze più restrittive di quelle del governo, proprio come accaduto con la scuola, per la quale le ...

Una (breve) boccata d'ossigeno, dopo gli ultimi due giorni di festività in zona rossa. Oggi e domani l'Italia torna in giallo e non sarà più necessaria l'autocertificazione, in attesa che i dati del p ...

Solita Lazio, risultato diverso. I biancocelesti giocano, come spesso gli capita, una partita a due facce: bene nel primo tempo, male nella ripresa, ma stavolta arrivano i tre punti. Terzo ...

