Restano in carcere gli aggressori del rider a Calata Capodichino. (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il gip di Napoli Enrico Campoli ha confermato il decreto di fermo e disposto il carcere per i due giovani di 19 e 20 anni coinvolti nell'aggressione ai danni del rider 50enne Giovanni Lanciano, ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il gip di Napoli Enrico Campoli ha confermato il decreto di fermo e disposto ilper i due giovani di 19 e 20 anni coinvolti nell'aggressione ai danni del50enne Giovanni Lanciano, ...

johnnyna51 : RT @NotizieFrance: Rider aggredito, restano in carcere maggiorenni fermati. Borrelli: “Convalida arresto fa capire gravità del fatto. È att… - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: Rider aggredito, restano in carcere maggiorenni fermati. Borrelli: “Convalida arresto fa capire gravità del fatto. È att… - Notiziedi_it : Napoli, rider picchiato: restano in carcere i due ventenni della banda - NotizieFrance : Rider aggredito, restano in carcere maggiorenni fermati. Borrelli: “Convalida arresto fa capire gravità del fatto.… - NotizieFrance : Rider aggredito, restano in carcere maggiorenni fermati -