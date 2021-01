Jamiroquai: "Adoro quel cappello, ma tranquilli: non ero io a Washington" (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Buongiorno Washington, Adoro quel cappello ma non sono sicuro che si tratti del mio pubblico”. Così Jay Kay, fondatore e frontman del gruppo Jamiroquai, ha risposto con un video agli utenti che sottolineavano la somiglianza tra un suo storico copricapo e quello di Jake Angeli, tra i manifestanti pro-Trump che sono riusciti a fare irruzione nella sede del Congresso degli Stati Uniti. Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc— Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021 Viso dipinto con i colori della bandiera Usa, pelliccia e cappello con le corna da vichingo, il 32enne Angeli è stato uno dei leader che ha guidato l’assalto a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Buongiornoma non sono sicuro che si tratti del mio pubblico”. Così Jay Kay, fondatore e frontman del gruppo, ha risposto con un video agli utenti che sottolineavano la somiglianza tra un suo storico copricapo elo di Jake Angeli, tra i manifestanti pro-Trump che sono riusciti a fare irruzione nella sede del Congresso degli Stati Uniti. Good Morning, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc—(@HQ) January 7, 2021 Viso dipinto con i colori della bandiera Usa, pelliccia econ le corna da vichingo, il 32enne Angeli è stato uno dei leader che ha guidato l’assalto a ...

