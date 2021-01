Il pescatore | storia di Nina che andò via scomparendo nel mare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Abbiamo voluto dedicare la puntata di oggi in occasione dell’avvicinarsi dell’anniversario della sua morte a Fabrizio De Andrè. Per realizzare il racconto di oggi ci siamo ispirati a tre canzoni del grande poeta genovese. Stiamo parlando di “Ho vistovolare”, “La canzone di Marinella” e “Il” che abbiamo fuso realizzando un’unica. Il, l’inizio Unse ne stava a fissare il tramonto in riva alcome faceva da una vita. Da molti anni s’era dedicato esclusivamente alla pesca andandosene dal mondo anche se sopra la barba folta e canuta sulla fronte un segno raccontava per sempre il suo triste passato che non aveva mai dimenticato. Ancora infatti si sdraiava sulla spiaggia per sentirla cantare e ...