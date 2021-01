GF Vip 5, Dayane Mello in crisi tra le lacrime: “Sono stanca di soffrire” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Momento di grande sconforto nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Dayane Mello. La bella modella brasiliana si è ritrovata a parlare con Samantha De Grenet mettendo da parte la solita forza che l’ha sempre contraddistinta e mostrando il suo lato più fragile. Dayane sembra essere un po’ preoccupata per il suo futuro anche fuori dalla casa e sembra non avere aiuti concreti di supporto affettivo per superare momenti complicati se non l’appoggio del fratello Juliano. “Non riesco a buttare fuori i miei dolori, il mio lato fragile. Sono una che affronta le cose e se le tiene per sé” ha spiegato la Mello a Samantha. Dayane Mello mostra il suo lato fragile al GF Vip 5: “Ho passato troppe cose in questi ultimi anni” Dayane Mello ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 gennaio 2021) Momento di grande sconforto nella casa del Grande Fratello Vip 5 per. La bella modella brasiliana si è ritrovata a parlare con Samantha De Grenet mettendo da parte la solita forza che l’ha sempre contraddistinta e mostrando il suo lato più fragile.sembra essere un po’ preoccupata per il suo futuro anche fuori dalla casa e sembra non avere aiuti concreti di supporto affettivo per superare momenti complicati se non l’appoggio del fratello Juliano. “Non riesco a buttare fuori i miei dolori, il mio lato fragile.una che affronta le cose e se le tiene per sé” ha spiegato laa Samantha.mostra il suo lato fragile al GF Vip 5: “Ho passato troppe cose in questi ultimi anni”ha ...

