Come lavorare nella moda e diventare personal shopper

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Per chi è appassionato di Moda, lavorare in quel settore è una delle cose che più belle che possano accadere: magari decidendo gli acquisti di persone altrettanto appassionate e con un cospicuo portafoglio. Come un consulente che, oltre alle competenze professionali, offre anche competenze psicologiche, oltre che conoscenza degli ultimi trend. Un esperto, capace di trovare il giusto look per il proprio cliente in base al suo modo di vivere e alla sua fisicità, oltre che alle occasioni in cui sfoggerà capi e accessori scelti insieme. Se pensavate che serva solo una necessaria predisposizione al buon gusto e alla conoscenza del mercato, sbagliate. Sono tante le competenze da sviluppare per diventare consulente d’Immagine, una figura in grado di leggere l’estetica della forma e capace di interpretare e contestualizzare l’immagine, traducendola in scelte cucite su misura per il proprio cliente o committente. Competenze che si possono apprendere con un corso. I CORSI CHE PARTONO NEL 2021Uno di questi prende il via a Milano da gennaio nella sede milanese di IED. Il corso di specializzazione per Image Consultant forma figure professionali in grado di «guidare il cliente attraverso precise scelte di stile finalizzate alla costruzione di un look coerente ed incisivo che sappia trasmettere sicurezza e fascino valorizzandone la figura. Attraverso un percorso di styling personalizzato, l’Image Consultant – o professionista dell’immagine – individua le linee, i colori, il make-up, gli accessori e le forme in grado di identificare ed esaltare la personalità sia della donna che dell’uomo, adeguandola al ruolo, alle caratteristiche fisiche e alle tendenze di moda proprie del contesto odierno». Il corso di 5 mesi, con partenza il 12 gennaio (le iscrizioni si chiudono alla partenza del corso e se ci si iscrive entro il 12.01 c’è la possibilità di usufruire di uno sconto del 15%), si struttura in lezioni pratiche e teoriche ed è coordinato da Isabella Ratti, Business Image Expert e autrice del libro Fashion Marketing: viaggio alla scoperta dei nuovi modi di fare shopping e dei meccanismi della moda 4.0.