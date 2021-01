Chiara Ferragni, la bimba nascerà a febbraio: svela la novità sul nome (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’imprenditrice digitale ha mostrato su Instagram l’ecografia della bimba I follower stanno condividendo – come una grande famiglia – passo dopo passo ogni istante di questa seconda gravidanza di Chiara Ferragni, moglie di Fedez e mamma di Leone. Incinta di 7 mesi, Chiara ha condiviso su Instagram l’ultima ecografia 4D, dove si può vedere il viso della piccola Ferragnez. La baby girl (come la chiama mamma Chiara) nascerà a febbraio e la gravidanza procede benissimo, come ha raccontato l’imprenditrice digitale attraverso le sue storie Instagram. “Sono alla 28esima settimana – ha detto ai follower – Con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha costretta al riposo. Speriamo non succeda anche con la bimba. In caso non ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’imprenditrice digitale ha mostrato su Instagram l’ecografia dellaI follower stanno condividendo – come una grande famiglia – passo dopo passo ogni istante di questa seconda gravidanza di, moglie di Fedez e mamma di Leone. Incinta di 7 mesi,ha condiviso su Instagram l’ultima ecografia 4D, dove si può vedere il viso della piccola Ferragnez. La baby girl (come la chiama mammae la gravidanza procede benissimo, come ha raccontato l’imprenditrice digitale attraverso le sue storie Instagram. “Sono alla 28esima settimana – ha detto ai follower – Con Leo dalla 33esima settimana ho avuto un problema alla placenta che mi ha costretta al riposo. Speriamo non succeda anche con la. In caso non ...

