Bus e camion Iveco verso la Cina? La divisione Difesa è al sicuro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cnh Industrial, controllata da Exor, holding della famiglia Agnelli, ha confermato l’esistenza di una trattativa con il colosso automobilistico cinese First Automobile Works per la vendita di autobus e camion Iveco e per una quota di Fpt Industrial (motori). Si era già parlato di una trattativa con Faw per i camion e gli autobus Iveco l’estate scorsa, ma ora il gruppo cinese, che punta ad espandersi sui mercati internazionali con il suo marchio Jiefang, avrebbe presentato un’offerta migliore. La base sarebbe di 3,5 miliardi di euro ma i negoziati sono ancora a livello preliminare. Secondo due delle fonti citate dall’agenzia Reuters, Cnh, controllata da Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha avviato trattative anche con il conglomerato industriale cinese, Shandong Heavy Industry Group, alla fine dell’anno scorso. ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cnh Industrial, controllata da Exor, holding della famiglia Agnelli, ha confermato l’esistenza di una trattativa con il colosso automobilistico cinese First Automobile Works per la vendita di autobus ee per una quota di Fpt Industrial (motori). Si era già parlato di una trattativa con Faw per ie gli autobusl’estate scorsa, ma ora il gruppo cinese, che punta ad espandersi sui mercati internazionali con il suo marchio Jiefang, avrebbe presentato un’offerta migliore. La base sarebbe di 3,5 miliardi di euro ma i negoziati sono ancora a livello preliminare. Secondo due delle fonti citate dall’agenzia Reuters, Cnh, controllata da Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha avviato trattative anche con il conglomerato industriale cinese, Shandong Heavy Industry Group, alla fine dell’anno scorso. ...

ilmessaggeroit : Cnh tratta con cinese Faw per bus e camion Iveco. Sprint in Borsa: titolo congelato chiude in rialzo del 6,6% - infoiteconomia : Camion e bus Iveco verso la Cina - EstebBeltramino : Cnh tratta con la cinese Faw per bus e camion Iveco #motori - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Cnh tratta con i cinesi di Faw Jiefang: in vendita i camion e i bus di #Iveco - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Cnh tratta con i cinesi di Faw Jiefang: in vendita i camion e i bus di #Iveco -