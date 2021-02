Windows 10: Come bloccare automaticamente il PC quando ti allontani (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non hai il riflesso di premere Windows + L quando lasci il tuo PC, lasciandolo aperto e accessibile a chiunque? Potrei avere una soluzione per te. Blocca automaticamente il PC con un dispositivo Bluetooth Se il tuo PC è dotato di Bluetooth e hai uno Smartphone, uno Smartwatch o qualsiasi altro dispositivo dotato di Bluetooth, sapevi che c'è un'opzione in Windows 10 per bloccare automaticamente il tuo computer quando tu e il tuo il dispositivo vi spostate fuori portata? Per attivarlo, niente potrebbe essere più semplice: Dal pannello di controllo o dalla ricerca in basso a sinistra di Windows 10, devi solo digitare "dyna" per far apparire l'opzione del "Blocco dinamico" e fare clic su di esso trovando l'opzione nella finestra che si aprirà (oppure in ... Leggi su totorearanzullo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non hai il riflesso di premere+ Llasci il tuo PC, lasciandolo aperto e accessibile a chiunque? Potrei avere una soluzione per te. Bloccail PC con un dispositivo Bluetooth Se il tuo PC è dotato di Bluetooth e hai uno Smartphone, uno Smartwatch o qualsiasi altro dispositivo dotato di Bluetooth, sapevi che c'è un'opzione in10 peril tuo computertu e il tuo il dispositivo vi spostate fuori portata? Per attivarlo, niente potrebbe essere più semplice: Dal pannello di controllo o dalla ricerca in basso a sinistra di10, devi solo digitare "dyna" per far apparire l'opzione del "Blocco dinamico" e fare clic su di esso trovando l'opzione nella finestra che si aprirà (oppure in ...

