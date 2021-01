Usa, i dem vicini al controllo del Senato: in Georgia primo seggio a Warnock, anche Ossoff dichiara vittoria (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il 98% delle schede scrutinate, i due candidati democratici sono avanti nel ballottaggio per il Senato statunitense. Un voto decisivo per la composizione del Congresso degli Stati Uniti, e in particolare per il futuro della presidenza di Joe Biden. Già, perché dal 2014 il Senato è a maggioranza repubblicana e, dopo il voto del 2018 in cui i dem hanno conquistato la Camera statunitense, la vittoria dei due seggi al Senato faciliterebbe il lavoro del presidente eletto che, oltre a guidare la Casa Bianca, godrebbe dell’appoggio democratico sia alla Camera sia al Senato. I principali media americani hanno già assegnato la vittoria a Raphael Warnock, il reverendo afroamericano erede spirituale di Martin Luther King, mentre nel secondo ballottaggio – che vede ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il 98% delle schede scrutinate, i due candidati democratici sono avanti nel ballottaggio per ilstatunitense. Un voto decisivo per la composizione del Congresso degli Stati Uniti, e in particolare per il futuro della presidenza di Joe Biden. Già, perché dal 2014 ilè a maggioranza repubblicana e, dopo il voto del 2018 in cui i dem hanno conquistato la Camera statunitense, ladei due seggi alfaciliterebbe il lavoro del presidente eletto che, oltre a guidare la Casa Bianca, godrebbe dell’appoggio democratico sia alla Camera sia al. I principali media americani hanno già assegnato laa Raphael, il reverendo afroamericano erede spirituale di Martin Luther King, mentre nel secondo ballottaggio – che vede ...

