Spider-Man Cavaliere della Repubblica: Mattia Villardita eroe dei bambini dell'ospedale di Savona (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Avreste mai pensato che Spider-Man potesse essere nominato Cavaliere della Repubblica? È successo a Savona, all'Uomo Ragno "interpretato" da Mattia Villardita: ecco la sua storia. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e quando il potere è quello di saper donar un sorriso, seguono anche grandi (e meritate) onorificenze, come nel caso dello Spider-Man di Mattia Villardita, l'eroe dell'ospedale San Paolo di Savona, e non solo. "Sto ancora cercando di capire cosa è successo. Sono onorato. Quando mi hanno chiamato dal Quirinale, pensavo fosse uno scherzo. Invece è tutto vero" racconta Matteo, 27 anni, come ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Avreste mai pensato che-Man potesse essere nominato? È successo a, all'Uomo Ragno "interpretato" da: ecco la sua storia. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e quando il potere è quello di saper donar un sorriso, seguono anche grandi (e meritate) onorificenze, come nel caso-Man di, l'San Paolo di, e non solo. "Sto ancora cercando di capire cosa è successo. Sono onorato. Quando mi hanno chiamato dal Quirinale, pensavo fosse uno scherzo. Invece è tutto vero" racconta Matteo, 27 anni, come ...

Filizazbek : @shafqat_mehmud Hahaha no spider man!!?? - haaku_stmingss : oggi ho visto spider man homecoming e tom holland è davvero molto carino - haaku_stmingss : dimani mi vedo spider man far from home forse se ho voglia - louviis : Ciao ho finito il secondo spider man se avessi altre due ore di autonomia guarderei il terzo - blondespideyy : ho quello di spider man di ffh con la nuova tuta -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man Fumetti, Spider-Man a Rovigo Corriere della Sera Spider-Man Cavaliere della Repubblica: Mattia Villardita eroe dei bambini dell'ospedale di Savona

Avreste mai pensato che Spider-Man potesse essere nominato Cavaliere della Repubblica? È successo a Savona, all'Uomo Ragno "interpretato" da Mattia Villardita: ecco la sua storia. Da grandi poteri der ...

Fumetti, Spider-Man a Rovigo

Come fa un fumettista di Rovigo a diventare il disegnatore della serie regolare dell’Uomo Ragno? «Ho frequentato il liceo artistico poi la Scuola internazionale di Comics di Padova. Da lì, pubblicazio ...

Avreste mai pensato che Spider-Man potesse essere nominato Cavaliere della Repubblica? È successo a Savona, all'Uomo Ragno "interpretato" da Mattia Villardita: ecco la sua storia. Da grandi poteri der ...Come fa un fumettista di Rovigo a diventare il disegnatore della serie regolare dell’Uomo Ragno? «Ho frequentato il liceo artistico poi la Scuola internazionale di Comics di Padova. Da lì, pubblicazio ...