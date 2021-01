Spezia | Italiano | “Non ero contento dopo il primo tempo La chiave è l’atteggiamento”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lorealizza l'impresa al San Paolo: battuto il Napoli per 2-1. Decidono le marcature di Nzola e Pobega. Il risultato è un colpo importante in ottica salvezza.

LE PAROLE DI

Il tecnico Vincenzocommenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Sono felicissimo per la prestazione dei ragazzi. L'attaccamento inizia a venire fuori. Nella ripresa ho cambiato la squadra. Ho timore di stare a ridosso della mia area, consegnando palloni agli avversari. Non mi è piaciuto l'atteggiamento nel. L'idea era quella di aggredire. Oggi chi è entrato dalla panchina ha dato un aiuto importante".