Serie A 2020/2021, sedicesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto per questo turno dell’Epifania con una sfida fondamentale, quella tra Milan e Juventus, con in palio per entrambe la possibilità di credere allo scudetto, anche se per motivi diversi. Sampdoria-Inter, Crotone-Roma, Lazio-Fiorentina e Napoli-Spezia sono le altre sfide interessanti di questo giorno di festa, di seguito la programmazione completa. Domenica 6 gennaio 2021 ore 12.30 Cagliari-Benevento su Sky Sport Serie A Telecronaca: Dario Massara e Renato Zaccarelli ore 15 Sampdoria-Inter su Sky Sport Serie A Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani ore 15 Crotone-Roma su Sky ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ile isu Sky edelladi. Tutto pronto per questo turno dell’Epifania con una sfida fondamentale, quella tra Milan e Juventus, con in palio per entrambe la possibilità di credere allo scudetto, anche se per motivi diversi. Sampdoria-Inter, Crotone-Roma, Lazio-Fiorentina e Napoli-Spezia sono le altre sfide interessanti di questo giorno di festa, di seguito lazione completa. Domenica 6 gennaioore 12.30 Cagliari-Benevento su Sky SportA Telecronaca: Dario Massara e Renato Zaccarelli ore 15 Sampdoria-Inter su Sky SportA Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani ore 15 Crotone-Roma su Sky ...

DiMarzio : La sfida al suo passato, il #calciomercato, i recuperi: Pirlo presenta #MilanJuve - WhoScored : ???? Serie A Team of 2020: A. Cragno @cuadrado | @Acerbi_Fra | @simonkjaer1989 | @TheoHernandez @rodridepaul |… - DiMarzio : #SerieA | Le possibili scelte di #Pioli in vista di #MilanJuventus - Er_ninazza : RT @rossonero_ross1: Allenatore e vice con Covid, in panchina con Bonera, senza Bennacer Kjaer Ibra Tonali Gabbia e Alexis, costretti a far… - TommyBrain : StateOfMind:Monogamia e tradimenti: rassegna delle ricerche e conclusioni – Una serie di Roberto Lorenzini -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le 20 migliori serie tv del 2020 da recuperare Io Donna Sassuolo-Genoa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021

Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Sky Sport 256 e streaming su SkyGo. Dall’arrivo di Ballardini i liguri hanno ottenuto quattro punti in due giornate e sono determin ...

Opes primo ente di promozione sportiva di Latina e provincia saluta il 2020 e guarda al futuro

Opes Latina punta dritto al nuovo anno, nella speranza di una rapida ripresa e con l’obiettivo di salvaguardare lo sport in città ed in provincia.

Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Sky Sport 256 e streaming su SkyGo. Dall’arrivo di Ballardini i liguri hanno ottenuto quattro punti in due giornate e sono determin ...Opes Latina punta dritto al nuovo anno, nella speranza di una rapida ripresa e con l’obiettivo di salvaguardare lo sport in città ed in provincia.