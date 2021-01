Roma, i tifosi pazzi per Borja Mayoral: 'Finalmente un vice Dzeko di livello!' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma - "Finalmente la Roma ha un vero vice Dzeko. E non solo" . I tifosi pazzi per Borja Mayoral dopo la grande prestazione messa in campo contro il Crotone. Doppietta e calcio di rigore procurato per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)- "laha un vero. E non solo" . Iperdopo la grande prestazione messa in campo contro il Crotone. Doppietta e calcio di rigore procurato per ...

ROMA - "Finalmente la Roma ha un vero vice Dzeko. E non solo". I tifosi pazzi per Borja Mayoral dopo la grande prestazione messa in campo contro il Crotone. Doppietta e calcio di ...

Tutti i complotti portano a Roma. Ecco le ultime teorie dei tifosi di Trump

Rilanciato da profili dell'ultradestra ma anche da alcuni membri dell'inner-circle italiano, su Twitter viaggia il complotto sulle elezioni Usa: sono state "frodate" a danno di Trump da Renzi, Obama, ...

