Patch di gennaio 2021 sui Samsung Galaxy S20: rilascio partito (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era stato rilasciato poche ore fa l’aggiornamento con la Patch di sicurezza di gennaio 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, come vi abbiamo raccontato in questo articolo: adesso è arrivato il momento di fare altrettanto da parte dei Samsung Galaxy S20, per i quali è stato avviato lo stesso upgrade per quel che riguarda il livello di sicurezza del sistema operativo. Come riportato da ‘9to5google.com‘, l’aggiornamento in questione per adesso ha colpito solo i Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra 5G, lasciando fuori il Samsung Galaxy S20 FE, per cui il pacchetto arriverà più tardi. La distribuzione è partita a livello globale, tanto che su Reddit sono già diverse le segnalazioni degli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era stato rilasciato poche ore fa l’aggiornamento con ladi sicurezza dia bordo deiS9 e S9 Plus, come vi abbiamo raccontato in questo articolo: adesso è arrivato il momento di fare altrettanto da parte deiS20, per i quali è stato avviato lo stesso upgrade per quel che riguarda il livello di sicurezza del sistema operativo. Come riportato da ‘9to5google.com‘, l’aggiornamento in questione per adesso ha colpito solo iS20, S20 Plus e S20 Ultra 5G, lasciando fuori ilS20 FE, per cui il pacchetto arriverà più tardi. La distribuzione è partita a livello globale, tanto che su Reddit sono già diverse le segnalazioni degli ...

Tra poco più di una settimana, esattamente il 14 gennaio, verrà presentata la nuova serie Samsung Galaxy S21 che porterà, oltre alle tante novità hardware, anche una versione rivisitata della One UI.

